 

Посольство США опубликовало поздравление к Хэллоуину о борьбе с «российской дезинформацией»

31.10.2021, 12:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосольство США в Киеве опубликовало поздравление к Хэллоуину в тематических костюмах, отметив, что сотрудники ведомства борятся с «российской дезинформацией».

Американские дипломаты опубликовали праздничное видео на странице посольства в Facebook. Героями ролика стали сотрудники дипведомства, которые в честь праздника пришли на работу в костюмах.

Заканчивается видео передачей отчета, посвященного «российской дезинформации».

Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах. Также министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана. 



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