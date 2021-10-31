Посольство США опубликовало поздравление к Хэллоуину о борьбе с «российской дезинформацией»
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Посольство США в Киеве опубликовало поздравление к Хэллоуину в тематических костюмах, отметив, что сотрудники ведомства борятся с «российской дезинформацией».
Американские дипломаты опубликовали праздничное видео на странице посольства в Facebook. Героями ролика стали сотрудники дипведомства, которые в честь праздника пришли на работу в костюмах.
Заканчивается видео передачей отчета, посвященного «российской дезинформации».
Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах. Также министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана.
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