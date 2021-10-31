Фламинго красят свои потускневшие перья, чтобы они оставались красивыми

Большие фламинго (Phoenicopterus roseus) используют краситель, добытый своими силами, чтобы бороться с обесцвечиванием перьев на шее. Красивый внешний вид — ключ к тому, чтобы найти партнера для спаривания. Об этом сообщает портал ScienceNews.

Ученые знают, что птицы подкрашивают свои перья, смазывая шеи сывороткой, которую вырабатывают железы возле хвоста. Но большие фламинго (Phoenicopterus roseus) не просто усиливают уже существующий цвет. Они также борются с отбеливающим эффектом солнца. Анализ показывает, что перья с более плотным покрытием этой сыворотки сохраняли свой цвет лучше, чем перья с меньшими слоями натурального красителя.

Перья фламинго помогают птицам летать, сохраняют сухость тела и привлекают половых партнеров. Красный цвет перьям придают каротиноиды, молекулы, отвечающие за многие природные пигменты, которые содержатся в постоянном рационе птиц, состоящем из креветок и водорослей.

Когда фламинго прихорашиваются, они заботятся о своих перьях так же, как мы заботимся о своих волосах, очищая скопившуюся грязь и удаляя паразитов. И, как некоторые из нас, они используют краску.

Чтобы нанести краску для перьев, фламинго трутся щеками о железу над хвостом. Она вырабатывает красную сыворотку. Затем птицы натирают покрытые сывороткой щеки о перья и покачивают шеей, чтобы краска впиталась. Все эти усилия в сочетании с некоторыми изящными танцевальными движениями направлены на привлечение потенциальных партнеров.