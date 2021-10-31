 

Фламинго красят свои потускневшие перья, чтобы они оставались красивыми

31.10.2021, 11:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большие фламинго (Phoenicopterus roseus) используют краситель, добытый своими силами, чтобы бороться с обесцвечиванием перьев на шее. Красивый внешний вид — ключ к тому, чтобы найти партнера для спаривания. Об этом сообщает портал ScienceNews.

Ученые знают, что птицы подкрашивают свои перья, смазывая шеи сывороткой, которую вырабатывают железы возле хвоста. Но большие фламинго (Phoenicopterus roseus) не просто усиливают уже существующий цвет. Они также борются с отбеливающим эффектом солнца. Анализ показывает, что перья с более плотным покрытием этой сыворотки сохраняли свой цвет лучше, чем перья с меньшими слоями натурального красителя.

Перья фламинго помогают птицам летать, сохраняют сухость тела и привлекают половых партнеров. Красный цвет перьям придают каротиноиды, молекулы, отвечающие за многие природные пигменты, которые содержатся в постоянном рационе птиц, состоящем из креветок и водорослей.

Когда фламинго прихорашиваются, они заботятся о своих перьях так же, как мы заботимся о своих волосах, очищая скопившуюся грязь и удаляя паразитов. И, как некоторые из нас, они используют краску.

Чтобы нанести краску для перьев, фламинго трутся щеками о железу над хвостом. Она вырабатывает красную сыворотку. Затем птицы натирают покрытые сывороткой щеки о перья и покачивают шеей, чтобы краска впиталась. Все эти усилия в сочетании с некоторыми изящными танцевальными движениями направлены на привлечение потенциальных партнеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Конгресс узбеков рассказал, что мешает мигрантам вернуться в Россию

28.02 / Штайнмайер – нельзя обрывать связь с Россией, ведь от неё зависит мир в Европе

26.06 / Суд признал Серебренникова виновным в хищениях

05.07 / ЦСКА забил четыре безответных мяча в ворота “Ахмата”

18.06 / В РФ разработали тест-систему для выявления основных мутаций COVID

09.07 / Установлен рекорд по числу украинцев, привитых от коронавируса за сутки

05.08 / “Нам не нужно делать выбор”. В Белом доме ответили на призыв ВОЗ отказаться от третьей дозы вакцин против COVID-19

01.10 / ЦИК выразил недоверие главе избиркома Петербурга

23.10 / Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе. Видео

02.03 / Украинские госслужащие заявлениям о травле предпочитают увольнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика