Ко дню памяти жертв политический репрессий

31.10.2021, 11:51, Новости

Теги: Волголаг, История, Муниципальный совет

Накануне Дня памяти жертв политический репрессий у закладного камня в Переборах состоялась памятная церемония закладки капсулы с частицей земли с мест захоронений политзаключенных в Рыбинском районе.

Напомним, в поселке Переборы в 30-40 годах располагался самый крупный лагерь для заключенных. Только в годы войны его численность составляла 34 441, а в марте 1944 года – 24 844 человек.

Годы репрессий оставили мрачный след в истории нашей страны, области и города, ведь среди приговоренных к высшей мере наказания и большим срокам закоючения по 58-й “политической” статье были и рабочие, крестьяне, служащие, представители творческой интеллигенции.

В начале 90-х годов руковод­ство Управления Федеральной службы безопасности по Ярославской области обнародовало итоговые данные о масштабах политических репрессий на территории об­ласти. С 1918 по 1975 гг. на территории области было осуждено по политическим мотивам 18 155 человек, из них расстреляно — 2 219 человек. В эти данные не вошли раскулаченные, административно вы­сланные и члены их семей. В 1937—1938 гг. в области было расстреляно 1 660 человек.

– Многие говорят о спорности этой даты, – отметил председатель муниципального совета Константин Долгов, – Уверен, что помнить такие даты важно. Я сам из семьи репрессированного. Мой дед Иван Сухинин получил 20 лет ссылки, позже был реабилитирован, поэтому я знаю об этом этапе истории страны из первых уст. И не забуду эту историю никогда.

В переборской школе №15 много лет ведется серьёзная исследовательская работа по этой теме, в музее “Советская эпоха” создана экспозиция, посвященная Волголагу, сбор документов, материалов ведется и в ДК “Переборы”.

Сегодня капсулу с землей с мест захоронений заключенных Волголага в основании камня заложили участники военно-патриотической организации “Центр Патриот”. Из-за коронавирусны ограничений в этом году традиционное мероприятие провели в сокращенном формате и с минимальным количеством участников.