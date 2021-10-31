Ко дню памяти жертв политический репрессий ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ко дню памяти жертв политический репрессий

31.10.2021, 11:51, Новости
Теги: , ,

Накануне Дня памяти жертв политический репрессий у закладного камня в Переборах состоялась памятная церемония закладки капсулы с частицей земли с мест захоронений политзаключенных в Рыбинском районе.

Напомним, в поселке Переборы в 30-40 годах располагался самый крупный лагерь для заключенных. Только в годы войны его численность составляла 34 441, а в марте 1944 года – 24 844 человек.

Годы репрессий оставили мрачный след в истории нашей страны, области и города, ведь среди приговоренных к высшей мере наказания и большим срокам закоючения по 58-й “политической” статье были и рабочие, крестьяне, служащие, представители творческой интеллигенции.

В начале 90-х годов руковод­ство Управления Федеральной службы безопасности по Ярославской области обнародовало итоговые данные о масштабах политических репрессий на территории об­ласти. С 1918 по 1975 гг. на территории области было осуждено по политическим мотивам 18 155 человек, из них расстреляно — 2 219 человек. В эти данные не вошли раскулаченные, административно вы­сланные и члены их семей. В 1937—1938 гг. в области было расстреляно 1 660 человек.

– Многие говорят о спорности этой даты, – отметил председатель муниципального совета Константин Долгов, – Уверен, что помнить такие даты важно. Я сам из семьи репрессированного. Мой дед Иван Сухинин получил 20 лет ссылки, позже был реабилитирован, поэтому я знаю об этом этапе истории страны из первых уст. И не забуду эту историю никогда.

В переборской школе №15 много лет ведется серьёзная исследовательская работа по этой теме, в музее “Советская эпоха” создана экспозиция, посвященная Волголагу, сбор документов, материалов ведется и в ДК “Переборы”.

Сегодня капсулу с землей с мест захоронений заключенных Волголага в основании камня заложили участники военно-патриотической организации “Центр Патриот”. Из-за коронавирусны ограничений в этом году традиционное мероприятие провели в сокращенном формате и с минимальным количеством участников.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

29.10 / Теплоснабжение восстановлено

12.08 / Здание фабрики-кухни восстановлению не подлежит, утверждают в администрации Рыбинска

31.07 / А вы привились?

30.07 / В Рыбинске утвердили изменения в «Правила благоустройства»

30.07 / Межмуниципальные маршруты Рыбинску не выгодны

29.07 / От перестановки слагаемых эффективность меняется?

25.07 / Главе очень нужен еще один заместитель и новые правила

19.07 / Станет ли Рыбинск Глуповым?

19.07 / Реинкарнация Джебдзун-Дамба-хутухты должна уважать религиозные предписания

14.07 / Спорт с водой, а культура и образование с долгами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика