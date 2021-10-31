Водолазка, пальто и сапоги: как комбинировать одежду, когда утром холодно, а к обеду теплеет

Составление осеннего аутфита может вызвать немало проблем в том случае, если вы отправляетесь куда-то на целый день. Во многих регионах утренние температуры намного ниже дневных, а погодные условия меняются со скоростью света.

Когда вы поджидали общественный транспорт по пути на работу, вы мерзли на ветру и прятались от капель дождя. Но по возвращении домой в пути вас застало яркое солнце и температура воздуха, уверенно приближающаяся к сентябрьским значениям. Поговорим о том, как комбинировать свою одежду занятым людям.

Принцип многослойности

В ситуации, когда капризы погоды сложно предугадать, всегда выручает многослойность. Чем больше слоев в вашем образе, тем больше вероятности не замерзнуть ранним утром. Однако тут нужно учитывать один немаловажный нюанс: ваш многослойный аутфит не должен сковывать движения или делать вас неуклюжей. Вот почему на первый план выходит комбинирование вещей в порядке увеличения их плотности и объема.

В качестве нижнего слоя следует выбирать облегающие платья из тонкого трикотажа, водолазки, а также необъемные юбки и шорты. Вторым слоем для утепления обычно надевают более плотный трикотаж, который можно легко снять в пункте назначения (например, в офисе). Поэтому откажитесь от объемных свитеров в пользу кардиганов. Еще одним хорошим способом утепления в условиях переменчивой погоды является вязаный жилет.

Средний слой из трикотажа

В большинстве случаев занятые люди посещают в течение дня больше одного места. И каждый раз им приходится раздеваться в помещении, а при выходе на улицу снова одеваться. Если в вашем регионе достаточно холодно, и вы давно утеплились с помощью шарфов и верхней одежды, важно сохранять в образе промежуточный слой из трикотажа. Это позволит вам чувствовать себя максимально комфортно на улице.

В то же самое время трикотажный слой не должен быть слишком плотным. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и в помещении. К тому же, тонкий трикотажный кардиган или легкий пиджак всегда можно убрать в сумку, чтобы не таскать с собой в руках и не портить о себе впечатление.

Верхний слой должен быть самым плотным

В теплых регионах осенью в многослойных образах, как правило, не используется верхняя одежда. В качестве верхнего слоя там выступают блейзеры, джинсовые куртки, флисовые рубашки, жилеты, кардиганы и широкие шарфы. В средней полосе погода более суровая, поэтому верхним слоем многослойного образа становится демисезонная одежда: тканевые пальто, стеганые куртки, парки, утепленные кожаные плащи и изделия из искусственного меха.

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Отправляясь по делам, выбирайте верхнюю одежду, которая заставит вас чувствовать комфортно, но при этом зарекомендует вас с лучшей стороны. Объемную стеганую куртку или парку оставьте для прогулок в выходные дни. Надевайте классическое пальто, пальто-халат или пальто из искусственного меха. Эти варианты выглядят более респектабельно и являются наиболее актуальными в наши дни.

Время для экспериментов

Стилисты советуют не беспокоиться о совпадении оттенков и фактур нижнего и верхнего слоя. В ниши дни совершенно не обязательно подбирать к коричневому пальто бежевый джемпер и шарф в тон. Актуально смешение оттенков, текстур и принтов. Смело сочетайте коричневый с черным, серым и даже зеленым.

Не бойтесь надевать под плюшевое пальто джинсы или кожаные шорты. Миксуйте шелковые юбки с рыхлым трикотажем, комбинируйте клетчатую одежду с объемным жилетом в рубчик. Составление многослойных образов позволят вам проявить себя в качестве самостоятельное творческой единицы.

Подумайте о ногах

Поздней осенью самое время подумать о комфорте ног. Если вы продолжаете носить мини, тогда в вашем гардеробе в обязательном порядке должны появиться удобные сапоги до колена (даже при условии того, что вы привыкли носить очень плотные колготки). Сапоги позволят вам чувствовать себя защищенно.

Если осенью вы предпочитаете носить длинные трикотажные платья, миди-юбки или брюки, тогда выбирайте ботинки на шнуровке или ботильоны. Надевайте высокие носки, чтобы не оставлять незащищенным кусочек кожи между укороченными брюками и ботинками.