 

Эпидемиолог назвала изменения в голосе признаком постковидного синдрома

31.10.2021, 11:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эпидемиолог Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала признаки постоквидного синдрома, который наблюдается у пациентов после заражения дельта-штаммом коронавируса. Одним из них оказалось изменение в голосе человека.
Также у таких людей появляется быстрая утомляемость и снижение когнитивных функций. Помимо этого, люди, перенесшие указанный недуг, нуждаются в длительном лечении воспалений в органах носоглотки.

К другим признакам постковидного синдрома относят расстройство ЖКТ, нарушение памяти и слуха. Такие пациенты зачастую сталкиваются с более выраженным поражением легких и сердца, что увеличивает риски подхватить другие инфекции.

По словам Татьяны Руженцовой, вышеуказанные признаки могут встречаться у людей, перенесших недуг в легкой форме. При этом длительность и тяжесть заболевания напрямую влияют на продолжительность постковидного синдрома, пишет newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / Побег из рубля

08.05 / Мнение: Учим периодизацию-1

18.08 / Мнение: Управление конфликтами

12.08 / В Роскачестве рассказали, как избавиться от мошеннических звонков

21.05 / Американский стартапдня Harry’s – ещё один D2C-бренд. Компания делает бритвы и сопутствующие товары

06.05 / Руни Мара впервые заговорила о материнстве

10.08 / Житель штата Айова считает, что снял на камеру «снежного человека»

11.06 / А на Байдена напали цикады

28.08 / Новые города Сибири станут научными поселениями

04.12 / Губернатор Камчатки наградил добровольцев памятными медалями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика