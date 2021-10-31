Эпидемиолог назвала изменения в голосе признаком постковидного синдрома

Эпидемиолог Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала признаки постоквидного синдрома, который наблюдается у пациентов после заражения дельта-штаммом коронавируса. Одним из них оказалось изменение в голосе человека.

Также у таких людей появляется быстрая утомляемость и снижение когнитивных функций. Помимо этого, люди, перенесшие указанный недуг, нуждаются в длительном лечении воспалений в органах носоглотки.

К другим признакам постковидного синдрома относят расстройство ЖКТ, нарушение памяти и слуха. Такие пациенты зачастую сталкиваются с более выраженным поражением легких и сердца, что увеличивает риски подхватить другие инфекции.

По словам Татьяны Руженцовой, вышеуказанные признаки могут встречаться у людей, перенесших недуг в легкой форме. При этом длительность и тяжесть заболевания напрямую влияют на продолжительность постковидного синдрома, пишет newinform.