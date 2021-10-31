Врач дал советы по борьбе с метеозависимостью

Врач Андрей Тяжельников дал советы по борьбе с метеозависимостью. Среди них – прием контрастного душа, употребление фруктов и выполнение зарядки.

По словам Андрея Тяжельникова, важно приучить себя тренировать сосуды тем людям, которые чувствительны к погодным изменениям. Помимо контрастного душа, эксперт рекомендует использовать закаливающие процедуры, хорошо высыпаться и скорректировать рацион, чтобы в нем имелись необходимые полезные вещества и микроэлементы. Речь идет о достаточном количестве фруктов и овощей. Немаловажным для таких людей является эмоциональное состояние. Им лучше избегать стрессов и переутомления, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия.

Стоит отметить, что многие исследователи считают, что никакой метеозависимости в действительности нет. То есть, изменения температуры воздуха, ухудшение погоды не способны влиять на состояние людей. Они уверены, что это происходит по причине наличия сопутствующих патологий, плохого питания и одиночества.

Источник: ria.ru