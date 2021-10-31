 

В Минцифры рассказали, как будет работать Military ID в “Дії”

31.10.2021, 11:28, Новости дня
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Услуга по смене прописки, по данным Федорова, – самая массовая в стране. В мае в шести украинских городах запустили пилотный проект по ее переходу в онлайн, написал министр.

“Сейчас, во время смены места регистрации, парням нужно обязательно посетить военкомат. Удобность и клиентоориентированность похода вы знаете сами… Теперь, после запуска услуги, ходить в военкомат не нужно будет. Сменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат”, – добавил он. 

В Минобороны сообщали, что реализация проекта запланирована в течение 2022–2023 годов.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

Как сообщали в Минцифры, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения “Дія” в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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