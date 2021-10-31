 

В Харькове на выборах мэра избиратель фотографировал бюллетень – полиция

31.10.2021, 11:28, Новости дня
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“Гражданин сфотографировал бюллетень, находясь в кабинке для голосования. Нарушение заметил полицейский, дежуривший на избирательном участке по улице Луи Пастера”, – говорится в сообщении.

39-летнего избирателя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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