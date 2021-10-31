 

Мнение: Размножение оскорбленных и обиженных…

31.10.2021, 11:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Много стало в стране оскорбленных и обиженных.

В Петербурге задержали девушку, которая оскорбила чувства верующих, обнажив ягодицы на фото на фоне Исаакиевского собора.

В Москве суд за оскорбление чувств верующих приговорил парня с девушкой к 10 месяцам колонии за фото на фоне храма Василия Блаженного.

«Офицеры России» обиделись на монолог Лии Ахеджаковой в спектакле театра «Современник».

«Ветераны России» оскорбились на высказывания рэпера Моргенштерна и картину художника Кирилла Миллера в петербургской галерее.

Государственный Эрмитаж обиделся на петербуржца, «покусившегося» на память героев Отечественной войны 1812 года.

Не многовато ли стало в стране оскорбленных и обиженных?

Фотографии отсюда и отсюда, рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / «Медработниками не являлись, а вирус где угодно подхватили»

13.11 / Онколог Зотов рассказал, провоцируют ли сладости рак

01.12 / Что не так с тайной жизнью президента?

08.11 / Медики назвали один из лучших продуктов для защиты организма от инфекций в зимний период

04.11 / Мнение: Андреасян пишет Путину

28.10 / Скандалы: Следователей обвинили в биткойнах

26.01 / Империя коекакеров

24.01 / “Повышение есть”: Вирусолог отреагировал на информацию о высокой смертности от нового штамма коронавируса

20.05 / В сети появился первый кадр из фильма о Меган Маркл и принце Гарри “Побег из дворца”

23.11 / Мнение: Структуры террора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика