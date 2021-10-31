Мнение: Размножение оскорбленных и обиженных…

Много стало в стране оскорбленных и обиженных.

В Петербурге задержали девушку, которая оскорбила чувства верующих, обнажив ягодицы на фото на фоне Исаакиевского собора.

В Москве суд за оскорбление чувств верующих приговорил парня с девушкой к 10 месяцам колонии за фото на фоне храма Василия Блаженного.

«Офицеры России» обиделись на монолог Лии Ахеджаковой в спектакле театра «Современник».

«Ветераны России» оскорбились на высказывания рэпера Моргенштерна и картину художника Кирилла Миллера в петербургской галерее.

Государственный Эрмитаж обиделся на петербуржца, «покусившегося» на память героев Отечественной войны 1812 года.

Не многовато ли стало в стране оскорбленных и обиженных?

Фотографии отсюда и отсюда, рис. отсюда

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