Мнение: Размножение оскорбленных и обиженных…
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Много стало в стране оскорбленных и обиженных.
В Петербурге задержали девушку, которая оскорбила чувства верующих, обнажив ягодицы на фото на фоне Исаакиевского собора.
В Москве суд за оскорбление чувств верующих приговорил парня с девушкой к 10 месяцам колонии за фото на фоне храма Василия Блаженного.
«Офицеры России» обиделись на монолог Лии Ахеджаковой в спектакле театра «Современник».
«Ветераны России» оскорбились на высказывания рэпера Моргенштерна и картину художника Кирилла Миллера в петербургской галерее.
Государственный Эрмитаж обиделся на петербуржца, «покусившегося» на память героев Отечественной войны 1812 года.
Не многовато ли стало в стране оскорбленных и обиженных?
Фотографии отсюда и отсюда, рис. отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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