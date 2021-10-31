Избранник от сохатого

Происшествие с депутатом Рашкиным — не из Охотного Ряда вон.

Каждый охотник желает знать, где сидят фээсбэшники. А также — эмвэдэшники. И еще — сотрудники природоохранных организаций.

А они, оказывается, даже ночью сидят в лесу за каждым деревом, о чем депутат Госдумы Валерий Рашкин по наивности даже не догадывался. И вот, как мы узнали из охотничьего рассказа Валерия Федоровича, его машину в мирной Саратовской области остановила целая орда сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов.

Ну вся страна уже знает, что в машине депутата обнаружили тушу лося. Лось — не пакетик с наркотиком под ковриком, он как-то сразу бросается в глаза, и не скажешь, что его незаметно подбросили. Наоборот, сам Рашкин уверял, что решил подбросить лося — до отдела полиции. Нашел, говорит, в темном лесу. Какие-то браконьеры застрелили, а он их спугнул.

Охотно верится, но, если почитать комментарии к этой истории в Сети, то можно обнаружить более правдоподобную версию: наверное, Рашкину показалось, что лось еще жив, и он повез его в ветеринарную клинику.

Ясное дело, в КПРФ, в чьей думской фракции состоит Валерий Рашкин, случившееся сразу же назвали грандиозной провокацией. Да так оно и выглядело, поскольку ни у депутата, ни у находившегося в машине его товарища не было ружья. «Видимо, мы его убили палкой или из лука… Обвинить безоружного человека в том, что он убил и разделал лося, — полный абсурд и цинизм», — убедительно оправдывался Рашкин. И действительно: с голыми руками у нас принято ходить на медведя, а тушу медведя в машине вроде бы не нашли.

Зато вскоре нашли ружье. В лесу. Прямо там, где был застрелен лось. По сообщению полиции, в чехле карабина находились разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.

Что тут скажешь? Пуля — дура, но, похоже, в этой истории она не самая глупая.

Депутат Валерий Рашкин на месте обнаружения охотничьего ружья с билетом на имя Рашкина. Кадры МВД

Обнаружно ружье, патроны и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. Кадры МВД

Теперь будет экспертиза, будут следственные действия, еще что-нибудь заявит КПРФ… Не нам с вами делать выводы по поводу вины депутата или его невиновности. Мы можем только предположить, что эти выводы будут подвергнуты сомнению многими людьми. Ведь, услышав о том, что произошло в саратовской глуши, люди сразу стали вспоминать, что Валерий Рашкин, избранник народа, человек от сохи, является непримиримым оппозиционером и чуть ли не борцом с режимом. И принялись высказывать предположения, что если бы на сохатого охотился депутат из «Единой России», его не стали бы выслеживать, стягивать к лесу превосходящие силы и брать злоумышленника с тушей так организованно. И то верно. Возможно, ограничились бы тем, что залег бы за пеньком кто-нибудь из членов комиссии по депутатской этике…

У нас одни верят всему, другие ничему не верят. На большие сомнения в истории с Рашкиным будет наводить и то обстоятельство, что наши правоохранительные органы порой тоже занимаются своего рода браконьерством: охотясь на неугодных, подбрасывают, подделывают и хватают под вымышленным предлогом.

А что касается поборников права и борцов за счастье народа, то как-то неловко напоминать, что сами они должны даже улицу переходить только на немигающий зеленый. И при этом для верности просить какую-нибудь старушку, чтобы она их под руку перевела.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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