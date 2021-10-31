Лавров и глава ВОЗ обсудили укрепление глобального здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили необходимость укрепления глобальной архитектуры здравоохранения и ключевой роли ВОЗ в ней.

«Встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей», – написал Гебрейесус в Twitter.

Также глава ВОЗ добавил, что они с министром обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, посвященную разработке международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Заседание должно состояться в ноябре.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом заявил, что российская сторона считает важным включение российских вакцин против коронавируса в список рекомендованных ВОЗ препаратов.