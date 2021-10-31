Тело пропавшей пятилетней девочки обнаружено в Астраханской области

В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки, пропавшей накануне, сообщили в региональном управлении СК.

Ребенок вышел из дома 30 октября в селе Барановка, и c тех пор ее не видели. В поисках девочки были задействовали более 130 волонтеров, 30 спасателей, казаки и кинологи, передает ТАСС.

Тело ребенка нашли в реке Караульной. По предварительной версии, причиной смерти девочки стало утопление. По факту смерти ребенка начата проверка. На месте работают следователи.

По информации источников Рен ТВ, в смерти ребенка, по предварительным данным, нет криминальной составляющей, девочка могла случайно оступиться и упасть в воду во время прогулки на берегу реки.

Ранее в Республике Тыва были найдены тела двух девочек 9 и 14 лет, возбуждено уголовное дело.