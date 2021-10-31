Правительство выделило почти 750 млн рублей регионам на выплаты по соцконтрактам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 749,5 млн рублей десяти регионам на выплаты по социальным контрактам, информирует пресс-служба правительства.

«Более 749,5 млн рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Деньги получат десять регионов: Северная Осетия, Башкирия, Чечня, Чувашия, Горный Алтай и Алтайский край, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.

По словам Мишустина, выделенные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими семьями или одинокими людьми, которые хотят выбраться из бедности и выйти на самостоятельный источник дохода. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, стать индивидуальным предпринимателем, открыть ферму и так далее.