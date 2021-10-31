Мнение: Про округлости

Тренд последних дней — аресты и посадки за моральное разложение и оскорбление чувств верующих, выражающееся в демонстрации женских анатомических подробностей на фоне скреп и духовности. Следственный комитет без выходных буквально в лупу с экрана рассматривает детали разлагающих нравственность изображений, суды изучают доказательную базу по пикселям.

Сам по себе пассаж про оскорбление чувств верующих является оксюмороном, так как человека, твердого в вере, даже теоретически невозможно от нее отвратить ничем. Слабых в ней — это другой вопрос, но тогда верующие ли они?

Вообще, моральные и нравственные принципы, равно как и их нарушения, крайне слабо поддаются управлению уголовными и административными уложениями. Так-то напечь законов и поправок, карающих за всё, несложно. И применять их недрогнувшими чистыми руками и горячими сердцами — тоже. Но это потолок понимания нынешних — забить, запинать, бутылку вставить. И всё будет хорошо.

В реальности всегда действует один и тот же эмпирический закон: в высокоморальном обществе нравственность всегда ниже плинтуса. Чем громче говорят о скрепах, тем больше, извините, жоп на фотографиях. В свое время была дана установка на воспитание идеального потребителя. Человек-творец стал архаикой. Соответственно, изменились и приоритеты: нужно успеть себя продать, пока есть товарный вид. Монетизировать его и потреблять на заработанное. Телевидение формирует однозначные образы, где шлюхи и омерзительные людишки, вытащенные из- каких-то миазмов, становятся героями целых сериальных ток-шоу. Целое поколение выросло на нон-стопом идущем репортаже из низкопробного борделя, а самые мерзкие его обитатели теперь — звезды бомонда. Логично, что другим тоже хочется, раз ничего другого нет.

В итоге получается весьма специфическая картина — на фоне скреп процветает официальная мерзость, тиражируемая повсюду. А неофициальную сажают и привлекают. Вы уж там разберитесь, пожалуйста, а то не совсем понятно, чья жопа правильная, а чья — нет. Введите соответствующие куар-коды на право демонстрации разных округлостей. Носителю кода можно, а без оного — увы, но только в режиме самоизоляции.

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