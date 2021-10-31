Мнение: Еще одно поражение Саакашвили
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План Саакашвили вновь не сработал.
Вслед за победой "Грузинской мечты" на парламентских выборах, она же победила и на выборах муниципальных.
На выборах мэров, в 19 ил 20 городов победили кандидаты от "Грузинской мечты". Партия Саакашвили победила только в одном незначительном городе.
Надежды на то, что возвращение Саакашвили в Грузию изменит политические расклады и приведет к поражению "Грузинской мечты" не оправдались.
Соответственно, Саакашвили будет сидеть и продолжать ломать комедию с голоданиями и ужасными болезнями в тюрьме, как это до него делала Тимошенко, в расчете на то, что давление с Запада приведет к освобождению. Пример такого давления на заглавной картинке.
Власти Грузии уже дали понять, что амнистировать или досрочно освобождать Саакашвили не планируют и что он должен отсидеть весь положенный ему срок. Таким образом, авантюра Саакашвили не удалась и он таким смешным образом передал себя в руки правосудия.
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Источник: Colonel Cassad
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