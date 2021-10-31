 

Мнение: Чем русские отличаются от европейцев

31.10.2021, 10:44, Разное
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Постоянный читатель, давно обитающий на Западе и бывающий в России только наездами, пишет, что хоть внешне европейцы и похожи на русских, однако характеры у них другие, не такие, как у нас. Цитирую:

Несколько фактов, которые мне, старому дураку, живущему более 20 лет на Западе, должны были стать уже кристально очевидны, но которые моя тупая русская наследственность так и не даёт мне понять, из-за чего я наступаю на грабли снова и снова:

1. Западники совершенно другие. Я понял это в 1985 году, ещё в СССР, но почему-то не могу принять и осознать этого до сих пор.
2 Если ты открываешься западнику, как это принято в России, то ты для него фрик, урод, потенциально опасное существо, от которого нужно держаться подальше.
3. Любые «разговоры по душам» для западника должны быть настрого ограничены несколькими приемлемыми в обществе темами: спорт, отдых, ТВ и масс-медиа.
4. Западник никогда и ни в чём не станет тебе помогать, если это хоть на миллиметр его напрягает. Вся «помощь» для него — только в зоне комфорта, и только чтобы осознать свою значимость.
5. Русские, прожившие на Западе хотя бы несколько лет, становятся такими же «укушенными», как и местные. Исключения, как твой покорный слуга, очень редки.
6. В России все всегда достают тебя всевозможными вопросами. Это раздражает. Здесь сначала ты чувствуешь комфорт, потому что никто тебя не трогает от слова абсолютно (исключая соседей, которые могут выносить мозг из-за любой неожиданной ерунды). Потом ты понимаешь и осознаешь, что ты совсем никому не нужен, то есть вообще, никому, нигде и никогда. Российские прозападные оппозиционеры, верящие, что здесь ты нужен государству и/или обществу — клинические идиоты.

И это всё при том, что у тебя тут всё в шоколаде, отличная работа, отличная зарплата, свой дом, машина и тому подобное.

А вот как живут тут эмигранты низших классов, страшно представить. С другой стороны, если пирамида Маслоу работает в их случае, может, им некогда думать об этом, лишь бы выжить.

Лично меня удивляют такие различия. Я бы мог ещё понять, если бы речь шла про японцев или суданцев. Однако Европа очень близка к нам культурно, мы читаем одни и те же книги, смотрим одни и те же передачи, деградируем в одном и том же интернете. Мы свободно ездим к ним, а они — к нам. Браки между русскими и европейцами заключаются постоянно, при этом оказываются зачастую довольно устойчивыми.

Очень странно, что условный образованный немец, вместе с которым мы прочли 500 общих книг, имеет драматически другое отношение к жизни.

Источник: Место для дискуссий



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