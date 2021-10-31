 

Эксперты рассказали о действиях при пропаже смартфона

31.10.2021, 10:42, Разное
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Эксперты с сфере информационной безопасности рассказали о действиях при пропаже смартфона. Дело в том, что в таком случае появляются различные риски, поэтому следует заранее позаботиться о надежной блокировке гаджета и возможности удаленно уничтожить необходимые данные.
Речь идет о попытке злоумышленника завладеть чужими деньгами с помощью онлайн-приложений, а также о шантаже из-за наличия в смартфоне важных документов и файлов, пояснил эксперт из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Более того, информацию на устройстве, которую владелец считает безопасной (снимки из галереи, контакты, переписки в соцсетях и т. д), против него могут использовать мошенники, отметил эксперт из «Билайн» Алексей Верещагин.

Что касается попыток найти потерянный смартфон, то в этом случае могут помочь специальные встроенные функции. Речь идет о поиске по географической карте с помощью компьютера или другого смартфона, на которых связаны аккаунты. Проблема заключается в том, что совершить подобные действия можно лишь на включенном смартфоне, то есть, если батарея разрядится, то обнаружить гаджет уже не получится.

Галов пояснил и о способе удаленно заблокировать и стереть все данные с потерянного гаджета с помощью функции «Найти устройство». Важно, чтобы эта опция была включена на смартфоне еще до пропажи, так как удаленно этого сделать нельзя. Учитывая это, эксперты рекомендуют заранее позаботиться об этом. Также полезной станет блокировка экрана графическим ключом, отпечатком пальца.

Если же вышеперечисленные способы не подходят, то следует заблокировать сим-карту, иначе мошенники могут получить необходимые сообщения для входа в банковские приложения. Также стоит предупредить родных о пропаже устройства, так как им могут поступать звонки от нашедших смартфон. Далее эксперты советуют отвязать карты от смартфона, сменить пароли, которые сохранялись в браузере, попытаться заблокировать гаджет удаленно с помощью аккаунтов Google или Apple ID.

Источник: 1prime.ru



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