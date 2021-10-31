 

Иммунолог Продеус предупредил о риске образования тромбов из-за петрушки

31.10.2021, 10:42, Разное
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Иммунолог Андрей Продеус предупредил граждан о риске образования тромбов из-за употребления петрушки. Дело в том, что витамин К, входящий в состав этой зелени, влияет на процесс свертываемости крови.
С осторожностью следует употреблять богатые витамином К продукты людям с варикозным заболеванием вен, старикам, с сердечно-сосудистыми недугами и тем, кто ведет сидячий образ жизни. Самыми главными источниками этого вещества являются петрушка, базилик и шпинат. Например, в 100 граммах первой содержится 20 суточных доз витамина К, в двух остальных 6-7 доз.

Соведущая Продеуса Елена Малышева напомнила, что превышение суточной нормы этого витамина может обернуться рядом проблем со здоровьем. Витамин К способствует улучшению свертываемости крови, что чревато тромбозом, поэтому некоторым людям стоит полностью отказаться от этой зелени, пишет iReactor.



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