Мамина радость – Личное мнение

Я прекрасно понимаю, что исполнителя Даву мало кто слышал, а кто слышал, не понял, но хочу его похвалить.

Давид купил маме дом.



Фото: Соцсети

Говорит, что обещал обязательно сделать это ещё шесть лет назад, и вот — аккуратный ассиметричный домик с пластиковыми окнами на небольшом участке!

Мама чуть не плачет от счастья.

Да-да, Даву никто из вас, кроме Филиппа Бедросовича, не любит. Но согласитесь с очевидным: вы маме домик купили? А Манукян купил.

Да, дом скромный. Шарики эти мерзкие вокруг, загрязняющие планету. Но всё это — несущественные детали, а шарики, возможно, достались от Бузовой. Не пропадать же добру, а сколько Давид ей их покупал — никто не сосчитает.

Так вот парень, вместо того, чтобы гонять на подержанной ай восьмой, как Элджей, или фотографироваться в обшарпанной ванной мамы, как Ивлеева, ни в каких скандалах и не замечен.

Вот какую гадость можно про него написать? Даже небольшие деньги тратит первым делом на маму.

Мамина радость. Хороший сын. А вы что хорошего сделали для родителей?

—