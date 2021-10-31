В мире сделали более 7 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg
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Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 28,2 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
материковый Китай (2,25 млрд доз, полностью вакцинированы 76,3% населения);
Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 23,6% населения);
страны Евросоюза (591,8 млн доз, полностью вакцинированы 67% населения);
США (419 млн доз, полностью вакцинированы 57,8% населения);
Бразилия (272,7 млн доз, полностью вакцинированы 56,3% населения).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (95,4%).
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 31 октября в стране первую дозу вакцины получили 10,2 млн человек, а 7,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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