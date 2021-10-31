 

В мире сделали более 7 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

31.10.2021, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 28,2 млн доз. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,25 млрд доз, полностью вакцинированы 76,3% населения);
Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 23,6% населения);
страны Евросоюза (591,8 млн доз, полностью вакцинированы 67% населения);
США (419 млн доз, полностью вакцинированы 57,8% населения);
Бразилия (272,7 млн доз, полностью вакцинированы 56,3% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (95,4%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 31 октября в стране первую дозу вакцины получили 10,2 млн человек, а 7,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.10 / Посол о запуске «Циркона»: РФ не играет мускулами перед Западом

25.03 / Общество: Российские регионы начали сражение за туристов

07.07 / Резников считает, что встреча “Нормандской четверки” может состояться в августе

18.08 / В РФ в автосалонах наблюдается дефицит новых автомобилей

12.01 / В Полтаве стреляли на улице, ранен мужчина

06.02 / «Пошутившую» о бомбе в багаже женщину задержали в Шереметьево

21.04 / Аргентина начала производство «Спутника V»

19.05 / Больше не «безопасное от коронавируса прибежище» — ВЭФ отменил встречу в Сингапуре

30.06 / Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования по Конституции

26.01 / В Великобритании более 100 тыс. жертв COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика