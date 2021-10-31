 

В Ровно полиция разоблачила местного жителя, который купил себе и друзьям поддельные COVID-сертификаты

31.10.2021, 10:34, Новости дня
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Правоохранители выявили неправильно припаркованный автомобиль Seat Ibiza, решили указать водителю на нарушения и подошли к машине, внутри которой было несколько человек.

“Увидев полицейских, те засуетились. У работников полиции возникло подозрение, что в автомобиле могут быть запрещенные вещи. Водитель – 18-летний житель Ровно – во время общения с правоохранителями также нервничал. Во время поверхностной проверки на основании ст. 34 закона  “О Национальной полиции” в салоне полицейские обнаружили сертификаты о прививках от COVID-19, однако QR-код на документах не считывался”, – говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, которую вызвали на место происшествия, изъяла 13 сертификатов с признаками фальсификации.

“Полицейским житель Ровно пояснил, что заказал «документы» для себя и друзей через мессенджер Telegram. Стоимость каждого – 1 тыс. грн”, – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса (использование заведомо поддельных документов).

ВИДЕОВидео: Поліція Рівненщини / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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