 

В Херсоне мужчина взял в заложники продавщицу магазина, приставив ей нож к горлу – полиция

31.10.2021, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Около 05.50 работница кафе с помощью тревожной кнопки вызвала наряд полиции охраны. Ведь в помещение вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, стал у женщины требовать возврата будто бы не возвращенных денег. Когда на место вызова подъехал наряд полиции, правонарушитель забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже развлекательного заведения. Злоумышленник подбежал к кассе, схватил продавца и приставил к горлу нож. Во время переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские мгновенно разоружили его и задержали”, – говорится в релизе. 

Как объяснил и.о. начальника областного управления полиции Руслан Осипенко в видеокомментарии, опубликованном в Facebook, нападающий сначала угрожал ножом работнице караоке-бара, а потом вышел с ней на улицу. 

“Нападающий бросил женщину и забежал в ближайший круглосуточный магазин. Забежав в помещение, он захватил женщину-кассира”, – продолжил Осипенко. Переговоры с нападавшим длились более 10 минут, уточнил он. 

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/videos/631328631359181/

Пострадавшие – женщины в возрасте 26 и 39 лет, сообщили в полиции. Они не получили ранений. 

Нападавшим оказался наркозависимый житель Херсона. Мужчине сообщили о подозрении в захвате заложников и хулиганстве. Он находится в изоляторе временного содержания, полиция будет просить суд отправить мужчину в СИЗО. В случае, если вина нападавшего будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в полиции. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / “Идеальная”, “До похудения была краше”. Каменских надела тесное платье

05.07 / РЭО стал единым оператором систем учета отходов в России

05.09 / Цукерберг предсказал беспорядки в США после президентских выборов

15.12 / Кох: В Кремле думают, что кого-то еще интересует их мнение об отравлении Навального. Расслабьтесь, ваше мнение публику интересует чисто по приколу

21.08 / “Тело до сих пор не похоронили, прокуратура не разрешает”. Девушка белоруса Шишова рассказала о расследовании его смерти

07.01 / США намерены оспорить арктическое господство России миссиями в «тихоокеанском стиле»

23.11 / Звезда «Мажора» Прилучный попал в больницу

14.01 / Нацгвардию США предупредили о бомбах перед инаугурацией Байдена

06.06 / Австралийские ученые создали ИИ, способный различать коал

26.02 / Россия разрешила жителям оккупированного Донбасса голосовать на выборах в Госдуму. МИД Украины назвал решение незаконным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика