 

В Башкирии в ДТП погибли два человека

31.10.2021, 10:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате аварии на трассе в Башкирии погибли два человека, трое пострадали, сообщили в ГИБДД по региону.

«31 октября утром в Белорецком районе <…> 43-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109, предположительно, при выходе с правого поворота съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель и его 18-летний пассажир скончались на месте. Также в аварии пострадали три пассажира: девушка и двое мужчин», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, что в результате столкновения двух автомобилей в Кемеровской области погибли три человека, пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетние.



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