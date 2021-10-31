В Башкирии в ДТП погибли два человека

В результате аварии на трассе в Башкирии погибли два человека, трое пострадали, сообщили в ГИБДД по региону.

«31 октября утром в Белорецком районе <…> 43-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109, предположительно, при выходе с правого поворота съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель и его 18-летний пассажир скончались на месте. Также в аварии пострадали три пассажира: девушка и двое мужчин», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, что в результате столкновения двух автомобилей в Кемеровской области погибли три человека, пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетние.