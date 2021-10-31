Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

В Москве 31 октября ожидается до плюс 11-13 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода сегодня обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему москвичей очередной погожий на выходной день, с температурным фоном существенно выше нормы», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

Так, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба. Он подчеркнул, что в столице будет очень ясное небо.

«На языке авиационных метеорологов такая погода называется «миллион на миллион», – добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что в начале ноября Урал и южную часть западной Сибири накроет волна сильного холода, ожидается до 20 градусов мороза.