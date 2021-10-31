 

Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

31.10.2021, 10:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Москве 31 октября ожидается до плюс 11-13 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода сегодня обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему москвичей очередной погожий на выходной день, с температурным фоном существенно выше нормы», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. 

Так, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба. Он подчеркнул, что в столице будет очень ясное небо.

«На языке авиационных метеорологов такая погода называется «миллион на миллион», – добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что в начале ноября Урал и южную часть западной Сибири накроет волна сильного холода, ожидается до 20 градусов мороза. 



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