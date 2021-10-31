В Украине за сутки подтвердили более 17 тыс. новых случаев COVID-19, больше всего – в Харьковской области

Среди заболевших 1108 детей и 178 медработников.

За прошлые сутки госпитализировали с коронавирусом 5663 человека, 5269 пациентов выздоровело, 336 человек скончалось.

Больше всего новых случаев инфицирования подтвердили 30 октября в Харьковской (1934), Одесской (1521) и Сумской (1176) областях.

Инфографика: moz.gov.ua

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 922 302 случая заболевания, 2 436 213 пациентов выздоровели, 67 729 – скончались.

Продолжают болеть COVID-19 сейчас 418 360 украинцев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса “Дельта”, которая считается еще более заразной, чем сама “Дельта”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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