В Украине за сутки сделали 177 тыс. прививок от коронавируса, вакцинировались уже более 10 млн человек

Первую дозу вчера получили 133 251 человек, обе – 44 514.

“С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 421 546 человек (двое из них получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки”, – сообщили в Минздраве.

Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, прививали украинцев вчера тремя препаратами: Comirnaty (79 377 доз), CoronaVac (65 964 дозы) и AstraZeneca (32 424 дозы).

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, подчеркнули в Минздраве.

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Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 31 октября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 17 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 67,7 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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