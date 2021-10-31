 

Новой ведущей программы “Умники и умницы” станет Ольга Бузова

31.10.2021, 9:31, Разное
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Генеральный директор “Первого канала” Константин Эрнст рассказал об обновлениях, которые ожидают зрителей в интеллектуальном шоу “Умники и умницы”. По словам менеджера, для привлечения к желанию просвещаться как можно большей аудитории, кандидата исторических наук Юрия Вяземского в качестве ведущего заменить популярная российская певица и блогер Ольга Бузова.

“Я сам большой поклонник этой передачи и постоянно отстаивал место для неё в эфире, но рекламодатели придерживались другого мнения, и в связи с накопившимися долгами, пришлось внести коррективы в сетку вещания. Мысли как вернуть “Умники и умницы на отечественное телевидение, меня не покидали, мы сели с руководством и решили, что нужна медийная личность, которая позволит расширить аудиторию проекта. В итоге пришли к кандидатуры Олечки Бузовой”, – сообщил Эрнст.

Глава “Первого канала” добавил, что у программы поменялась и редакторская группа, которая займется составлением других вопросов к участникам, исходя из актуальных запросов молодежи.

“Вы знаете, вопросы от мастодонтов из МГИМО были тяжелы и для участников, и тем более для зрителей. А некоторые школьники чувствовали себя ущемлёнными, ведь не знали ответов на все вопросы. Мы посчитали, что программу должны смотреть и двоечники, и троечники. Не всем же учиться в МГИМО, многие, например, будут успешными блогерами. И чтобы они не комплексовали, вопросы станут более молодежными – про соцсети, молодежный сленг, историю Первого канала и так далее”, – заключил Эрнст.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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