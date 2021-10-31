Белорусский политик Гончарик: в Москве поставили под сомнение Союзное государство

На следующей неделе, 4 ноября, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства в режиме видеоконференции. Дата проведения встречи была названа еще в сентябре. Позже появилась информация о том, что подписание 28 союзных программ может не состояться, поскольку весь пакет документов не успевают подготовить.

Свое мнение по этому поводу озвучил Владимир Гончарик. Белорусский политик считает, что переживать из-за медленного развития Союзного государства не стоит, поскольку сами программы не наполнены конкретикой и рассчитаны на долгую перспективу.

Однако Гончарик заметил, что в Москве поставили под сомнение Союзное государство, поскольку Белоруссия иногда не выполняет свои обещания. Мол, Россия вкладывает огромные деньги, а серьезной отдачи нет.

Гончарик не является сторонником Союзного государства, однако выступает за тесные экономические отношения с Россией. При этом, по мнению политика, Белоруссия должна сотрудничать и с западными странами.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Белоруссия не сможет выжить без России. Однако эксперт считает, что Москва должна вести себя осторожно, сотрудничая с Минском, поскольку Александр Лукашенко весьма ненадежный партнер.