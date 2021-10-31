 

Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова

31.10.2021, 9:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДиктор Игорь Кириллов умер от COVID-19, сообщила народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова.

Шатилова сообщила в интервью телеканалу «Звезда», что с 10 сентября Кириллов якобы лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался там от коронавируса.

«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!», – сказала она.

Шатилова добавила, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позднее с ней связались о сообщили о смерти диктора.

Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.



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