 

Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве

31.10.2021, 9:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОбъем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4-5 раз по сравнению с августом текущего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, основной причиной резкого подъема темпов вакцинации стали официальные нерабочие дни, благодаря которым у москвичей появилось больше свободного времени для того, чтобы сделать прививку. 

«Мы видим, что сейчас в Москве активно возобновилась вакцинация. Более того, ее объем вырос в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа, когда она, напротив, достигла минимальных значений», – констатировал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». 

Ранее Собянин заявил, что количество смертей после COVID-19 у детей выросло. В Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / Задержаны бывший и нынешний главы погранохраны Латвии

23.10 / Турция отказалась просить разрешения США на испытания С-400

08.08 / Южная Осетия потребовала от Грузии признать геноцид осетин

15.08 / Эксперт: Участникам акций в Хабаровске не нравятся лозунги в поддержку протестов в Белоруссии

07.10 / Марка Hyundai планирует к 2028 году выпустить серию летающих автомобилей

07.09 / Спустя пять лет после наплыва беженцев шведы предпочитают не вспоминать о былом «гостеприимстве»

05.01 / Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе судьи Вовка

23.01 / Госдеп начал пересмотр решения объявить хуситов террористами

29.06 / Синоптики предупредили о дождях с градом и шквалах почти по всей Украине

01.07 / СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня по всему миру на время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика