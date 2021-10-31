Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве

Объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4-5 раз по сравнению с августом текущего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, основной причиной резкого подъема темпов вакцинации стали официальные нерабочие дни, благодаря которым у москвичей появилось больше свободного времени для того, чтобы сделать прививку.

«Мы видим, что сейчас в Москве активно возобновилась вакцинация. Более того, ее объем вырос в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа, когда она, напротив, достигла минимальных значений», – констатировал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Собянин заявил, что количество смертей после COVID-19 у детей выросло. В Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль.