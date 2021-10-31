 

Болдуин впервые высказался о гибели оператора на съемках фильма

31.10.2021, 9:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканский актер Алек Болдуин назвал гибель на съемочной площадке случаем «одним на триллион» и усомнился в возобновлении производства фильма «Ржавчина».

Болдуин впервые высказался на камеру по поводу гибели кинооператора Галины Хатчинс после его выстрела. Он вышел из машины и дал комментарий преследовавшим его журналистам, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. 

По словам актера, за последние 75 лет на территории США во время съемок кинокартин было выпущено миллиарды пуль, и практически все такие случаи заканчивались «без последствий».

«Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», – сказал он.

Также Болдуин отметил, что не думает о возобновлении съемок фильма.

«Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие», – сказал он.

Напомним, во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице. В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен. Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку.

Ранее нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух заявил, что инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина не будет иметь юридических последствий для кинозвезды.



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