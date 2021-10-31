Витамин С и мощный антиоксидант: базовый рецепт маски для лица из каркаде

Любители чая всегда рады блеснуть своими запасами перед гостями и подать к столу чай из цветков гибискуса, который популярен среди народа как каркаде. Чуть кисловатый, яркий вкус отлично сочетается с жирными блюдами и оставляет мягкое послевкусие. Но мало кто знает, что каркаде способен решать и косметологические проблемы. Сегодня поговорим о простой и эффективной маске для лица, которая просто стирает возраст.

Полезные свойства

Влияние гибискуса на красоту и здоровье человека еще до конца не изучено, однако того, что уже известно, вполне достаточно для включения в свой регулярный уход в домашних условиях. Гибискус отлично увлажняет, питает и защищает кожу от внешних негативных факторов. Благодаря большому содержанию витамина С способствует мощному воспроизведения коллагена, омолаживает и укрепляет структуру тканей. Также известно о том, что гибискус обладает антибактериальными свойствами и уничтожает около восьми вредных бактерий, которые развиваются на коже.

Как приготовить маску

Для приготовления маски понадобится всего три базовых ингредиента: каркаде, косметическая глина и вода. Но порошок каркадэ купить в наших магазинах трудно, а в маленьких городках и вовсе невозможно, поэтому тут надо будет сделать заготовки самостоятельно. Купите сушеные цветы гибискуса и измельчите их в блендере. У вас должен получиться порошок мелкого помола. Чем мельче помол, тем глубже и быстрее вещества проникают в кожу.

Берем миску и смешиваем по половине чайной ложки порошка каркаде и косметической глины, немного воды, чтобы получить консистенцию сметаны. Тщательно все перемешайте и нанесите на сухую чистую кожу с помощью кисточки. Выдержите 20 минут, смойте теплой водой и обязательно нанесите питательный крем. Смывать маску надо до полного высыхания глины. Сначала слегка сбрызните кожу водой, так глина смоется легче.

Есть один тонкий момент. Каркаде высоко пигментирован, как куркума, поэтому во время умывания используйте старое полотенце или салфетки, которые не жалко, потому что на коже остается тончайший красный слой.

Увеличиваем полезность

Полезные свойства маски всегда можно расширить благодаря добавлению других ингредиентов, причем перечень добавок может быть ограничен только их влиянием.

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Если у вас сухая кожа, которая постоянно стягивается и шелушится, вашими ингредиентами должны стать косметические масла: оливковое, персиковое, виноградное. Они хорошо взаимодействуют с каркаде и глиной.

Если у вас есть дача, и вы делаете заготовки трав, также измельчите и добавьте в маску. Например, зверобой и ромашка успокаивают и снимают покраснение, лаванда укрепляет, куркума и зеленый чай убивают микробы и уменьшают жирность.

Чтобы превратить маску в тонизирующее средство, добавляйте молотый кофе и имбирь.

Если глина вызывает неприятные ощущения, смело меняйте ее на овсяную или гречишную муку, которая работает как скраб и абсорбирует грязь, собравшуюся на глубоких слоях кожи.

Добавляйте все, что приносит пользу, только обязательно измельчайте до порошкообразного состояния.