ЕВРО-2024: Что, где, когда

2024 году состоится не только летняя Олимпиада в Париже, но и чемпионат Европы по футболу. Финальная стадия ЕВРО-2024 пройдет в Германии на десяти стадионах:

Берлин — «Олимпиаштадион» (вместимость: 70 033), Дортмунд — «BVB-Штадион» (61 524), Дюссельдорф — «Дюссельдорф Арена» (46 264), Гамбург — «Фолькспаркштадион» (50 215), Гельзенкирхен — «Арена АуфШальке» (49 471), Кельн — «Кельн Штадион» (46 922), Лейпциг — «Лейпциг Штадион» (46 635), Мюнхен — «Арена Мюнхен» (66 026), Франкфурт — «Франкфурт Штадион» (48 057), Штутгарт — «Штутгарт Арена» (50 998).

Жеребьевка отборочного цикла ЕВРО-2024 пройдет 9 октября 2022 года в выставочном центре во Франкфурте.

В ходе жеребьевки 54 национальные сборные будут распределены по отборочным группам, в которых поведут борьбу за право присоединиться к Германии в финальном турнире. В 2003 году Франкфурт принял жеребьевку квалификации чемпионата мира-2006, который также прошел в Германии.

— Жеребьевка является первым шагом для многих команд, стремящихся сыграть в финальной стадии ЕВРО-2024 в Германии. Мы с нетерпением ждем жеребьевки и желаем всем сборным честной и увлекательной борьбы, чтобы определить кто в Европе лучший из лучших, — отметил директор ЕВРО-2024 Филипп Лам заявил.

— Жеребьевки квалификации и финального турнира — два крупных международных мероприятия в преддверии чемпионата. Они помогают командам сосредоточиться на тренировках, подогревают ожидание турнира в Германии и являются отличным телепродуктом, — добавил глава UEFA Events SA Мартин Каллен добавил. — Благодаря своему расположению и опыту в проведении мероприятий Франкфуртская ярмарка — идеальное место для проведения жеребьевки. Это очередная веха на пути к ЕВРО после презентации логотипа и объявления Эльбской филармонии в качестве места проведения жеребьевки финального турнира, а также Лейпцигской ярмарки в качестве международного вещательного центра.

Сборная Германии получит автоматическую путевку на правах хозяйки. Это будет 14-й подряд чемпионат Европы для «бундестим». Команда Германии или ФРГ не пропустила ни одного ЕВРО с 1972 года. Сборная ФРГ становилась чемпионом Европы в 1972 и 1980 годах. Сборная объединенной Германии выиграла ЕВРО-96 в Англии.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдёт в Германии. Единственным конкурентом была Турция. В 1988 году чемпионат Европы проводился в ФРГ. После объединения Германия еще не принимала ЕВРО, хотя в 2006 году организовала чемпионат мира.