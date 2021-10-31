Украинцы бегут из родной страны ради заработков – экс-премьер Кинах

В беседе с UKRLIFE.TV президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах рассказал, что в стране прекращают работу многие предприятия: например, Одесский припортовый завод. По словам политика, лишающиеся заработка люди вынуждены переезжать в страны, где их труд будет хорошо оплачиваться.

Трудовых мигрантов из Украины ждут многие страны Евросоюза, отметил Кинах. Он обратил внимание, что за рубежом выходцев из Азии не так встречают, как украинцев, ведь у них та же ментальность, ценности, религия.

Бывший премьер подчеркнул, что в Польше медсестры из Украины могут заработать примерно 40 тысяч гривен, а на родине – всего лишь шесть-восемь тысяч. Врачи средней квалификации могут рассчитывать на 115-120 тысяч. Говоря о Германии, эти суммы надо умножать как минимум на два.

В общем, Украина все больше теряет трудовой потенциал, подытожил Кинах.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец высказался о политике президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, уже этой зимой из-за действий главы государства в стране произойдет кризис.