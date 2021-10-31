 

День евангелиста Луки: что нельзя делать 31 октября

31.10.2021, 8:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этот церковный праздник существуют определенные традиции и
ограничения, которые верующим людям стоит соблюдать.

История

Евангелист и апостол Лука родился в Ан­тио­хии Си­рий­ской,
был одним из 70 апостолов и сподвижником апостола Павла. Принял учение от
самого Господа. Сопровождал апостола Павла в его благовестническом подвиге.
Скончался от мучений в городе Фивы. По преданью, именно он написал первые иконы
Божьей Матери. Церковный праздник евангелиста Луки отмечается в Православной и Католической
церквями.

Что нельзя делать 31 октября

Задаваясь вопросом “какой сегодня
праздник”, стоит помнить и об ограничениях, издревле соблюдаемых в этот
день. Православный праздник евангелиста Луки считается особенным для работников
медицины и живописцев. В этот день традиционно просят семейного счастья. В этот
церковный праздник не стоит свататься и ходить на свидания, свадьба на Луков
день принесет проблемы в семье. Нельзя вспоминать умерших по имени. Маленьким
девочкам не стоит дарить кукол, так как в будущем это повлечет проблемы с
детьми. Не стоит занимать и одалживать деньги, а также вести подсчеты. В этот
православный праздник не стоит хвастаться здоровьем, иначе можно накликать
болезнь.

Традиции и приметы

31 октября 2021 года православные отмечают праздник евангелиста
Луки. В этот день стоит обратить внимание на народные приметы, так как они
могут многое рассказать о будущем.

  • Если звезды ночью тусклые – быть дождю
  • Листья на деревьях все еще не опали – до холодов еще есть
    время
  • Густые облака предвещают похолодание
  • Если не выпадет снег – зима наступит поздно
  • Южный ветер дует к потеплению


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / Во Владивостоке чиновника нашли мертвым в собственном кабинете

26.09 / Мнение: Навальный – гениальный актер?

05.02 / Мнение: Различие понятий – думать и размышлять

18.08 / Прогрессоры

05.05 / В каких случаях могут аннулировать гражданство России

10.06 / Веселящий газ может стать лекарством против тяжелой депрессии

20.09 / Ежегодная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ объявляет о старте голосования в Сети для определения победителей конкурса.

21.04 / В Москве хулиган залил таксисту глаза баллончиком

09.02 / Анастасия Макеева призналась, что была на грани жизни и смерти

24.03 / Мнение: Камикадзе против американского флота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика