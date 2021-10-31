День евангелиста Луки: что нельзя делать 31 октября

В этот церковный праздник существуют определенные традиции и

ограничения, которые верующим людям стоит соблюдать.

История

Евангелист и апостол Лука родился в Ан­тио­хии Си­рий­ской,

был одним из 70 апостолов и сподвижником апостола Павла. Принял учение от

самого Господа. Сопровождал апостола Павла в его благовестническом подвиге.

Скончался от мучений в городе Фивы. По преданью, именно он написал первые иконы

Божьей Матери. Церковный праздник евангелиста Луки отмечается в Православной и Католической

церквями.

Что нельзя делать 31 октября

Задаваясь вопросом “какой сегодня

праздник”, стоит помнить и об ограничениях, издревле соблюдаемых в этот

день. Православный праздник евангелиста Луки считается особенным для работников

медицины и живописцев. В этот день традиционно просят семейного счастья. В этот

церковный праздник не стоит свататься и ходить на свидания, свадьба на Луков

день принесет проблемы в семье. Нельзя вспоминать умерших по имени. Маленьким

девочкам не стоит дарить кукол, так как в будущем это повлечет проблемы с

детьми. Не стоит занимать и одалживать деньги, а также вести подсчеты. В этот

православный праздник не стоит хвастаться здоровьем, иначе можно накликать

болезнь.

Традиции и приметы

31 октября 2021 года православные отмечают праздник евангелиста

Луки. В этот день стоит обратить внимание на народные приметы, так как они

могут многое рассказать о будущем.