День евангелиста Луки: что нельзя делать 31 октября
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В этот церковный праздник существуют определенные традиции и
ограничения, которые верующим людям стоит соблюдать.
История
Евангелист и апостол Лука родился в Антиохии Сирийской,
был одним из 70 апостолов и сподвижником апостола Павла. Принял учение от
самого Господа. Сопровождал апостола Павла в его благовестническом подвиге.
Скончался от мучений в городе Фивы. По преданью, именно он написал первые иконы
Божьей Матери. Церковный праздник евангелиста Луки отмечается в Православной и Католической
церквями.
Что нельзя делать 31 октября
Задаваясь вопросом “какой сегодня
праздник”, стоит помнить и об ограничениях, издревле соблюдаемых в этот
день. Православный праздник евангелиста Луки считается особенным для работников
медицины и живописцев. В этот день традиционно просят семейного счастья. В этот
церковный праздник не стоит свататься и ходить на свидания, свадьба на Луков
день принесет проблемы в семье. Нельзя вспоминать умерших по имени. Маленьким
девочкам не стоит дарить кукол, так как в будущем это повлечет проблемы с
детьми. Не стоит занимать и одалживать деньги, а также вести подсчеты. В этот
православный праздник не стоит хвастаться здоровьем, иначе можно накликать
болезнь.
Традиции и приметы
31 октября 2021 года православные отмечают праздник евангелиста
Луки. В этот день стоит обратить внимание на народные приметы, так как они
могут многое рассказать о будущем.
- Если звезды ночью тусклые – быть дождю
- Листья на деревьях все еще не опали – до холодов еще есть
время
- Густые облака предвещают похолодание
- Если не выпадет снег – зима наступит поздно
- Южный ветер дует к потеплению
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