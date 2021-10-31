Микологи ЕАО рассказали о том, как правильно обрезать ножки грибов по нормам кашрута

Учёные-микологи Биробиджанского университета поздравили россиян с началом грибного сезона и рассказали, как правильно собирать грибы, соблюдая правила кашрута и не причиняя вреда грибнице.

«На самом деле никакой разницы между срезанием, срыванием и выкручиванием плодовых тел нет: сбор репродуктивных частей гриба не может серьёзно навредить мицелию, а повреждения быстро заживают. Тем не менее, для выявления некошерных жизнеформ внутри гриба обрезание ножки таки следует проводить. Поскольку проверять гриб на наличие червей и паразитов удобнее, уже собрав его, настоятельно рекомендуется именно так и поступать», — сказал профессор Ицхак Зильберман.

Научный сотрудник добавил, что со сбором грибов лучше всего справляются грибники, прошедшие курсы моэлей, а также имеющие специальные ножи для циркумцизии и чистки плодовых тел.

—