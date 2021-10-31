 

Глава ЕС на G20 призвал готовиться к следующим пандемиям

31.10.2021, 8:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМиру необходимо готовиться к следующим пандемиям, этому может помочь обмен информациями между странами, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на G20.

«Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений», – передал источник в ЕС слова Мишеля, передает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал страны ускорить признание вакцин от коронавируса. По его словам, нужно, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность.



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