Путин призвал страны мира вести сотрудничество без дискриминации

Российская сторона выступает за недискриминационное сотрудничество между странами мира во всех отраслях, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на G20.

«Залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов. В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача G20 как форума ведущих экономик мира», – цитирует Путина РИА «Новости».

Также в субботу глава российского государства на G20 заявил, что РФ нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным. Путин предупредил, что в мире возник риск глобальной инфляции.