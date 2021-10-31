 

Путин призвал страны мира вести сотрудничество без дискриминации

31.10.2021, 8:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская сторона выступает за недискриминационное сотрудничество между странами мира во всех отраслях, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на G20.

«Залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов. В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача G20 как форума ведущих экономик мира», – цитирует Путина РИА «Новости».

Также в субботу глава российского государства на G20 заявил, что РФ нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным. Путин предупредил, что в мире возник риск глобальной инфляции.



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