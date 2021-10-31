 

В США и Европе заявили о переброске Россией войск к границе с Украиной

31.10.2021, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОфициальные лица в США и странах Европы выражают обеспокоенность в связи с переброской части российских сил к границе с Украиной, утверждают источники американского издания The Washington Post.

По версии издания, «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». О каких именно европейских странах, помимо Украины, идет речь, в материале не уточняется, передает ТАСС.

Как следует из публикации, неназванные источники из числа официальных лиц «заявили, что переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс». Официальные лица в США и Европе начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как РФ в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения «Запад – 2021, утверждается в статье.

Согласно оценке издания, конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В связи с этим в материале отмечается, что «26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства» для нанесения удара в Донбассе.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». В пятницу на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.

Напомним, во вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил ВСУ в показательном нарушении Минских соглашений применением турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Киев в провоцировании боевых действий в Донбассе, призвав к проведению операции по принуждению Украины к миру.

14 октября полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Россия указала на политический выигрыш Германии от вывода американских войск

26.03 / Лишь 8% украинцев ежедневно читают книги – Министерство культуры

06.08 / Частный самолет разбился в аэропорту под Хургадой

27.04 / В “Слуге народа” заявили, что вечеринка Тищенко “не тянет” на исключение нардепа из фракции

03.08 / В Первомайске шквальный ветер сорвал крышу со здания суда

14.08 / Названа дата принятия в состав флота РФ новейшего корабля противоминной обороны

03.05 / Euronews – православные христиане всего мира отмечают Пасху

29.07 / Трамп: если сведения о российских выплатах талибам подтвердятся, последует надлежащий ответ

14.02 / Independent – Байден планирует закрыть Гуантанамо до конца своего президентства

19.03 / Экс-директора частной школы отдали под суд за попытку убийства в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика