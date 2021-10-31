Прекрасный СССР будущего

Межпланетные полёты, управление погодой – всё это уже сегодня должно было стать совершенно обычным делом, предрекали футурологи. Но реализовалась лишь часть прогнозов.

С тех пор как человек изобрёл идею рая, он не переставал мечтать. В Новое время появилась смелость мечтать о преобразовании земного мира на внерелигиозной, рациональной основе. Начиная с Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы, продолжая Марксом, утопическими социалистами и т. д., мыслители заполонили мир проектами его лучшего устройства (как правило, надеясь на их хотя бы частичную реализацию в будущем). На рубеже 19−20 вв. наука привнесла в проектирование будущего аналитический метод. Так по соседству с утопиями появилась футурология — дисциплина далеко не всегда утопическая.

Бум футурологии пришёлся на 1960−70-е гг. В СССР это «буржуазное» направление мысли называли «научной прогностикой», но суть от этого не менялась: публицисты и учёные пытались представить будущее. Как и утописты, они мечтали, но вместе с тем учитывали и наблюдаемые тенденции технического и социального развития. Так как с прогнозами социально-политического будущего в Советском Союзе всё было в целом ясно (конечно, настанет коммунизм, и скорее всего, уже в 1980 году!), то в основном советские футурологи размышляли о перспективах научно-технического прогресса.

По данным историка и футуролога И. В. Бестужева-Лада, в 1966—1990 гг. в СССР только научных монографий по прогнозированию было опубликовано более 500. Большая их часть сфокусирована на теме технического прогресса.

Земля в иллюминаторе: космические мечтания

Прорывы в космической программе СССР дали основание советской футурологии для создания технооптимистичной, радостной картины будущего. С 1960-х гг. именно космонавты — люди будущего — стали новыми супергероями советского публичного пространства. О межпланетных полётах, колониях на Луне и других планетах грезили все, и космическая тематика не сходила со страниц журналов «Юный техник» и «Техника молодежи» (самых футурологических в советской печати).

Вслед за учёными и политиками, а в чём-то и опережая самые смелые их мечты, образ будущего конструировали люди искусства. Многие знают изобретённый в 1961 году братьями Стругацкими фантастический Мир Полудня: в 22-м веке коммунизм победил и решены самые острые проблемы человечества — дефицит ресурсов, необходимость тяжкого труда, груз товарно-денежных отношений. 10 млрд землян (все — коммунисты) пользуются изобилием, а сами «душевно и физически» красивы. Роботы выполняют самые разнообразные работы. Детей воспитывают компетентные педагоги, в обществе высокой нравственности нет агрессии. Формирующийся по меритократическому принципу Мировой Совет управляет Землёй. Разумеется, человек населяет разные планеты и установил контакт с инопланетянами.

Не менее прекрасен и мир научно-фантастического романа И. Ефремова «Туманность Андромеды» (1957). Писатель описывает более отдалённое будущее — 30-е вв. н. э. И у него отсутствуют частная собственность, рынок, чиновники; эволюционировавший в лучшую сторону сверхчеловек наконец-то живёт в коммунистическом мире, и звездолёты бороздят просторы Вселенной.

Фантастика в кино спешила за литературой. Яркие примеры — фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» (1981 г.). В 23-м в. космические путешественники сталкиваются с гуманоидами, клонами и их суперспособностями. В том же 1981 г. на экраны вышел нарисованный по повести Кира Булычева «Путешествия Алисы» (1971) мультфильм «Тайна третьей планеты», в котором люди 2181 года знакомы и с межпланетными полётами, и с роботами и бластерами, и с инопланетными обитателями. Например, с планеты Блук. Даже если вы не смотрели мультфильм, то уж о происходящей оттуда легендарной и сообразительной «птице Говорун» наверняка слышали!

К сожалению футурологов, прогресс в космической отрасли пошёл гораздо медленнее, чем ожидалось. Наука не изобрела ни «фотонных ракет», о которых мечтали авторы диафильма «В 2017 году» (1960), ни способных достичь Альфа Центавру звездолётов, ни эффективных способов управления климатом, ни новых мощных и тем более «вечных» источников энергии. О контакте с существами за пределами нашей планеты и говорить не стоит — кажется, другим разумным обитателям галактики мы мало интересны.

Авторы «В 2017 году» (В. Струкова и В. Шевченко) полагали, что в наши дни будет улучшен климат, созданы подземные города и междугороднее метро, атомные поезда будут курсировать через Берингов пролив, а «очень точно направленные» атомные взрывы пророют каналы и срежут ненужные холмы” (а говорят, мечтать не вредно!).

«Города Солнца»: продовольственная и жилищная утопия

Не намного, но всё же менее фантастическими, чем космические, оказались прогнозы о переменах в жизни на самой Земле. Будущий человек, полагали советские футурологи, будет жить в городах, но не таких, как ныне. Созданные ими модели города будущего в основном концентрируются на способах решения проблем, ставших актуальными во второй половине 20-го века: перенаселение, наносимый человеком ущерб биосфере, а также продовольственные, жилищные и вообще бытовые трудности. Помимо этого, в коммунистическом будущем надеялись увеличить продолжительность жизни и повысить уровень потребления.

Все надежды возлагались на технический прогресс. В картинах будущего (от детских диафильмов до проектов серьёзных учёных) присутствуют обучающие машины, небоскрёбы, движущиеся тротуары, искусственный климат под куполами, мегаполисы, города-деревья (в подземных «корнях» которых сосредоточено производство), города на рукотворных островах и подводные колонии, роботы и прочие достижения.

Кое-что из прогнозов 1960−70-х гг. о земной технике реализовалось к нашему времени, и даже более впечатляющим образом, чем в мечтах тех лет. Сегодня есть и многофункциональные компьютеры, и домашние посудомоечные машины, и кулинарные гаджеты, и сотовая связь, и возможность беседы по веб-камере («телевидеофоны»), а также мощные электрокары, поезда на магнитной подушке и другие изобретения. К тому же, как и ожидалось, автоматизация в сельском хозяйстве и промышленности продолжает вытеснять ручной труд, так что, судя по всему, у неолуддизма большие перспективы.

А вот с перенаселением и защитой окружающей среды человечество пока справляется в лучшем случае «на троечку». Правда, проблемы эти настолько непростые, что и маститые советские футурологи изобретали радикальные проекты для их решения. Так, лауреат Сталинской премии и выдающийся ракетчик, коллега С. П. Королева Михаил Павлович Дрязгов предлагал в 1980-е строить города-пирамиды по несколько км в высоту и с основанием в десятки км. Такие многоуровневые города будут отнимать у природы меньше территории. Внутри пирамиды, — предлагал Дрязгов, — можно расположить промышленность, а сверху жилища (в сотни и тысячи этажей, поднимающихся вверх уступами). Все жители смогут наблюдать красоту природы с балконов, а на крышах нижестоящих строений устроить сады. Старые города, по замыслу учёного, можно спрятать внутри новых, под искусственным небом. Всё это позволит природе восстановиться, а людям меньше потреблять ресурсов. И каждый получит пространство для отдыха и развития.

Самой актуальной частью проекта Дрязгова до сих пор кажутся идеи решения квартирного вопроса. Каждой семье — по большой квартире. Город-пирамида это обеспечит за счёт экономии строительных материалов. Всем членам семьи — по небольшой личной комнате (метров 20−25), плюс в каждом доме общие комнаты-гостиные (30−40 м), столовая и кухня (30−40 м), 2−3 санузла, банька и сугроб снега в комнате-холодильнике (6 м). Понадобятся также библиотека-студия, мастерская, зоокомната и другие помещения. Всего стандартная квартира составит до 20 комнат на 650−800 м. На первый взгляд, много, но ведь это включая сад-балкон! В общем, советский футуролог, привыкший к риторике о значении общественной роли человека, считал очень важным в будущем обеспечить и индивидуальные потребности.

Многие мечты советского времени не потеряли свою привлекательность. И, к счастью, прошло ещё совсем немного лет, так что можно уверенно предсказать: лучшие прогнозы футурологов СССР ещё сбудутся.