Девушка показала какой она была тоненькой и хрупкой 10 лет назад, но лишний вес сделал из нее настоящую красотку

Сегодня СМИ и социальные сети пропагандируют худобу. Молодых девушек и уже состоявшихся женщин убеждают в том, что счастье в жизни во многом зависит от идеального веса, послушания, умения вкусно готовить и много зарабатывать.

Но все в действительности не так, и Карина Ирби – прямое этому подтверждение.

Уже на протяжении нескольких лет блогерша показывает на своем примере, что лишний вес не делает из женщины гадкого утенка.

Фото © Instagram / karinairby

Пару лишних килограммов способны на настоящие чудеса – с ними представительницы прекрасного пола выглядят сексуальней и моложе. Девушка на себе показала, каким образом это работает. И надо сказать, что не нашлось комментаторов, которые усомнились в привлекательности австралийского дизайнера.

Фото © Instagram / karinairby

На снимке запечатлена девушка возрастом чуть за 20 лет. Она имеет практически идеальное тело. Однако ее лицо не светится от счастья. На втором фото тело сложно назвать идеальным, но глаза искрятся позитивом.

Фото © Instagram / karinairby

Первое фото появилось в альбоме «Воспоминания» в одной из социальных сетях. Владелица аккаунта была удивлена тому, как сильно изменилась всего за десять лет.

Девушка упомянула, что времена худобы ассоциируются у нее с постоянными спортивными занятиями, половым созреванием и стремлением быть похожей на других.