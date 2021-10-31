 

На эротическом балу в честь Хеллоуина в США застрелили двух человек

31.10.2021, 7:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате стрельбы на эротическом балу по поводу Хеллоуина в американском городе Сакраменто два человека погибли, еще пять получили ранения, следует из сообщения местной полиции.

Вечеринка, которую организаторы позиционировали как «экзотический эротический хеллоуин-бал», проводилась в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых, передает РИА «Новости».

«Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями… Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии», – сообщил офис шерифа округа Сакраменто, штат Калифорния. Позже выяснилось, что еще четырех раненых доставили в больницы на частном автотранспорте до приезда полицейских.

Следователи пытаются установить личность преступника. Местный телеканал CBS13 сообщил, что в ночь на субботу по времени тихоокеанского побережья в зале могло находиться 350-400 человек. Хеллоуин американцы отмечают в воскресенье, 31 октября.

Напомним также, в прошлую субботу в результате стрельбы на территории у студенческого кампуса университета Форт Вэлли в штате Джорджия погиб человек, еще семеро пострадали.



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