На эротическом балу в честь Хеллоуина в США застрелили двух человек

В результате стрельбы на эротическом балу по поводу Хеллоуина в американском городе Сакраменто два человека погибли, еще пять получили ранения, следует из сообщения местной полиции.

Вечеринка, которую организаторы позиционировали как «экзотический эротический хеллоуин-бал», проводилась в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых, передает РИА «Новости».

«Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями… Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии», – сообщил офис шерифа округа Сакраменто, штат Калифорния. Позже выяснилось, что еще четырех раненых доставили в больницы на частном автотранспорте до приезда полицейских.

Следователи пытаются установить личность преступника. Местный телеканал CBS13 сообщил, что в ночь на субботу по времени тихоокеанского побережья в зале могло находиться 350-400 человек. Хеллоуин американцы отмечают в воскресенье, 31 октября.

Напомним также, в прошлую субботу в результате стрельбы на территории у студенческого кампуса университета Форт Вэлли в штате Джорджия погиб человек, еще семеро пострадали.