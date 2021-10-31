Пушков предупредил об опасности отсутствия прямой связи с Россией для стран НАТО

Отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности входящих в Североатлантический альянс стран, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Генерал [ВМС США Джеймс Ставридис] лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это – полный провал руководства НАТО. Теперь [генсек НАТО Йенс] Столтенберг «приветствует» визит в Россию президента Финляндии для переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным, но сам лишен возможности любого диалога. А это – прямой ущерб для безопасности стран-членов НАТО», – написал Пушков в своем Telegram-канале, уточнив, что Ставридис наверняка считает иначе.

Кроме того, Пушков предостерег западных политиков от иллюзий возможности в РФ «ливийского или югославского сценария, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов». По словам сенатора, функционерам НАТО нужно расстаться «с этими сладкими снами».

Так российский сенатор прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который назвал едким высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, посоветовавшего НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела», после того, как Москва приостановила работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом.

Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.