 

Фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при в Канаде с мировыми рекордами

31.10.2021, 7:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере с двумя мировыми рекордами.

Валиева набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой. 10 октября на международном турнире Finlandia Trophy («Финляндия трофи») она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме короткой и произвольной программ, передает ТАСС.

Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли второе и третье места соответственно. Туктамышева набрала 232,88 (81,24+151,64) балла, Косторная – 214,54 (75,58+138,96) балла.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок. Этот сезон для Валиевой первый на взрослом уровне. Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото ЧМ в командном турнире. Косторной 18 лет, она чемпионка Европы 2020 года.

Тем временем в танцах на льду с результатом 210,97 (85,65+125,32) балла победили канадцы Пайпер Гиллес и Пол Порье. На втором месте расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 200,05 (78,82+121,23) балла. Третье место осталось за испанцами Оливией Смарт и Адрианом Диасом, заработавшими 192,93 (76,97+115,96) балла. Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли пятое место, получив 180,57 (70,66+109,91) балла. Их соотечественники Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный с результатом 160,66 (68,53+92,13) балла остались девятыми.

Ранее российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Российский фигурист Евгений Семененко занял на этапе Гран-при в Канаде третье место.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.12 / Выявлена неожиданная способность COVID-19

27.05 / Арестович о переносе переговоров ТКГ из Минска: Замену ищут на уровне неформальных переговоров Кравчука с представителями ОБСЕ

30.12 / Стало известно о некоторых возможностях нового смартфона Motorola

25.06 / В “Европейской солидарности” отреагировали на заявление Зеленского о том, что Порошенко зарабатывал на смерти военных

29.09 / Эксперт: Деятельность Навального и его соратников подпадает под статью об экстремизме

09.12 / МИД Украины согласовал с Беларусью допуск украинцев для лечения

28.10 / “Он просто нащупал и отправил в больницу”. Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди

08.11 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 млн человек

13.10 / На суде против РФ в Гааге Украина отстаивает не только свои интересы, но и целостность международного права – Кулеба

16.11 / Лукашенко пообещал честно перераспределить полномочия президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика