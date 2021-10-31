 

Девушка мечтала о красивых модных бровях, но все вышло совсем не так, как она хотела

31.10.2021, 6:46, Разное
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Женщина из Великобритании рассмеялась после того, как посмотрела на себя в зеркало после процедуры ламинирования бровей.

Она имела отличный исходник, и это стало причиной такого результата – слишком пышные и широкие брови, которые довели девушку до истерики в хорошем смысле этого слова – он давно так не хохотала.

Сара, которая посетила салон красоты, сняла короткий ролик в Тик Ток. Он практически сразу стал вирусным – видео просмотрели сотни тысяч человек. Девушка явно не рассчитывала на такое.

Сара рассказала, что в первый раз в жизни пошла на подобную процедуру. Она хотела поверить на себе то, что сегодня пользуется высоким спросом. Я стремилась шагать в ногу со временем, хотела быть привлекательной, поэтому решила доверить свои брови мастеру. И получила очень веселый результат. Ролик был снят в положительном настроении – девушка очень смеялась над собой.

@sarahdonnelly5

I was trying to keep up with the kids, so I got my brows laminated, and this happened. 🙈 #fyp #foryou #foryoupage #funny #comedy #laugh #eyebrows #gonewrong #hadtoshare

♬ original sound — Sarah Donnelly

Зрители поспешили оставить свои комментарии.

«Не расстраивайся, они останутся такими на пару дней, потом все изменится»

«Пара меховых дуг»

«Слушай, мне кажется это ты снималась в «Американском пироге». Папаша Джима».



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