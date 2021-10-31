 

Меркель назвала два самых сложных кризиса за время ее работы на посту канцлера

31.10.2021, 6:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАнгела Меркель, которая со вторника является и. о. канцлера ФРГ, назвала миграционные потоки из Сирии, а также пандемию коронавируса самыми сложными кризисами за все время ее работы.

Меркель сообщила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что «пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной, столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», передает ТАСС.

По ее словам, в обоих случаях речь идет о человеческих жизнях, и «принятие решений, которые влияют на очень многих людей, может быть стрессовым и волнующим».

Меркель отрицательно ответила на вопрос, есть ли темы, по которым она сейчас, оглядываясь назад, приняла бы другое решение.

«Но разумеется есть вещи, о которых я сожалею», – указала и. о. канцлера, назвав некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами.

Также Меркель из числа самых важных решений выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков: «Этот договор стал вкладом в упорядочение миграции, помог Турции позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находящихся на ее территории».

Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза. Ей посвятили речь, вручили памятный подарок и начали заседание с аплодисментов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / Кардашян обеспокоена, как ее эротические селфи повлияют на ее детей

24.04 / Епифаний о фильме Марченко “Паломница”: Не смотрю российскую пропаганду

02.03 / Миронов заявил о необходимости реальных льгот для ветеранов Чечни и Афганистана

28.08 / Лукашенко пообещал показать ЕС, что такое санкции

15.11 / Сборная РФ по футболу проиграла туркам в матче Лиги наций

13.08 / “Я хотела ее поцеловать”. Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии

01.03 / Интервью Бацман с Шендеровичем. Где и когда смотреть

16.03 / Более половины жителей Украины не захотели вакцинироваться от коронавируса

19.02 / Израиль ввел паспорта для вакцинированных COVID-19. В стране такие документы уже появились на черном рынке

03.08 / Министр внутренних дел Индии госпитализирован с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика