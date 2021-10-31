Меркель назвала два самых сложных кризиса за время ее работы на посту канцлера

Ангела Меркель, которая со вторника является и. о. канцлера ФРГ, назвала миграционные потоки из Сирии, а также пандемию коронавируса самыми сложными кризисами за все время ее работы.

Меркель сообщила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что «пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной, столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», передает ТАСС.

По ее словам, в обоих случаях речь идет о человеческих жизнях, и «принятие решений, которые влияют на очень многих людей, может быть стрессовым и волнующим».

Меркель отрицательно ответила на вопрос, есть ли темы, по которым она сейчас, оглядываясь назад, приняла бы другое решение.

«Но разумеется есть вещи, о которых я сожалею», – указала и. о. канцлера, назвав некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами.

Также Меркель из числа самых важных решений выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков: «Этот договор стал вкладом в упорядочение миграции, помог Турции позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находящихся на ее территории».

Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза. Ей посвятили речь, вручили памятный подарок и начали заседание с аплодисментов.