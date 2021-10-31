Мурашко заявил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах с серьезными ограничениями

Регионы, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, показали снижение роста заболеваемости, число делающих прививку выросло в четыре раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [ковидом] снизился. Это хороший результат», – приводит ТАСС слова Мурашко.

«По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», – отметил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи.