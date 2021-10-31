 

Мурашко заявил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах с серьезными ограничениями

31.10.2021, 6:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРегионы, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, показали снижение роста заболеваемости, число делающих прививку выросло в четыре раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [ковидом] снизился. Это хороший результат», – приводит ТАСС слова Мурашко.

«По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», – отметил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Минтруд объявил об изменении правила «нулевого дохода» для беременных

24.08 / Гройсман поздравил Украину с Днем Независимости видеороликом в формате документального кино

03.09 / На заседании ТКГ достигли принципиального согласия о разведении сил на четырех новых участках на Донбассе

18.07 / В Ровенской области впервые на торгах продали лицензии на добычу янтаря

19.11 / В РФ создали технологию цифрового двойника

08.04 / Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России

09.01 / Тодуров: Есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. Сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать в суд на ВР – и выиграть

20.08 / Премьер Белоруссии рассказал Мишустину о мерах по стабилизации ситуации

15.10 / США собрались заставить Китай «расплачиваться» за коронавирус

10.10 / В Черновицкой области мужчина в лесу подорвался на старом снаряде, он погиб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика