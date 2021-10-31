Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Российский фигурист Евгений Семененко занял на этапе Гран-при в Канаде третье место.

По итогам двух программ Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин набрали 193,08 (69,46+123,62) балла. Первое место заняли серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун, набравшие 224,05 (78,94+145,11) балла. Тройку лидеров замкнули американцы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк, которые получили 189,90 (61,68+128,22) балла, передает ТАСС.

Тем временем российский фигурист Евгений Семененко на этапе Гран-при в Канаде занял третье место. По итогам двух программа Семененко набрал 256,01 (87,71+168,30) балла. Победителем стал американец Натан Чен. По сумме двух программ он получил 307,18 (106,72+200,46) балла. На втором месте расположился его соотечественник Джейсон Браун, набравший 259,55 (94,00+165,55) балла. Россияне Макар Игнатов и Александр Самарин заняли четвертое и восьмое места соответственно. Игнатов набрал 244,17 (89,79+154,38) балла, Самарин – 224,20 (78,55+145,65) балла.

Павлюченко 18 лет, Ходыкину 22 года. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2020) и РФ (2020, 2021), а также победителями чемпионата мира среди юниоров (2018). Семененко 18 лет. В 2021 году он стал чемпионом мира в командных соревнованиях, победил в финале Кубка России.

Напомним, в прошлую субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на первом в сезоне этапе Гран-при в американском Лас-Вегасе.