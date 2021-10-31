Палаческая бухгалтерия

История про свободные места в расстрельном списке.

Бессудные расстрелы заключенных в советских тюрьмах начались в первые же дни войны — в соответствии с распоряжением из Москвы.

Про расстрел в Орловской тюрьме в сентябре 1941 года написано немало — но в этом страшном сюжете есть и неизвестные подробности, пожалуй, еще более страшные.

Фото: Саяпин Владимир / Фотохроника ТАСС

Известная часть начинается с записки, которую Берия направил Сталину 6 сентября 1941 года.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ товарищу СТАЛИНУ.

В связи с военными действиями между СССР и Германией некоторая — наиболее озлобленная часть содержащихся в местах заключения НКВД государственных преступников ведет среди заключенных пораженческую агитацию и пытается подготовить побеги для возобновления подрывной работы.

Представляя при этом список на 170 заключенных, разновременно осужденных за террористическую, шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу, НКВД считает необходимым применить к ним высшую меру наказания — расстрел.

Рассмотрение материалов поручить Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Прошу Ваших указаний».

Сталин незамедлительно поддержал это предложение.

Принято считать (и всюду пишут), что дальше события развивались так: 8 сентября 1941 года ВКВС СССР в составе армвоенюриста В.В.Ульриха (председатель Коллегии), диввоенюриста Д.Я. Кандыбина и бригвоенюриста В.В. Буканова при секретаре бригвоенюристе А.А. Батнере вынесла заочно расстрельный приговор в отношении 161 заключенного по части 2 статьи 58-10 УК РСФСР. Остальные девять человек, числившиеся в списке, к тому времени, как оказалось, уже были недосягаемы для сталинской «юстиции» — некоторые умерли, другие были освобождены.

157 приговоренных были расстреляны в Орле 11 сентября и тайно захоронены в лесу. Среди них было много весьма известных людей — но это другая тема.

4 человека, уже отправленные к этому времени в лагеря, были расстреляны по месту их пребывания: Лысова-Мусатдинова (Мухотдинова) — в Карлаге (предписание на расстрел от 12.09.1941), Семенов — 13 сентября в Ухтижемлаге, Корхонен — 15 сентября в Норильлаге, Шнейдер — 16 сентября в Красноярске.

Этим обычно исчерпывается рассказ о самом расстреле.

Остаются за кадром два вопроса — кто были эти 9 недостающих и когда узнали про их отсутствие.

Тут и начинается интересное. В архиве имеется справка, что «10 сентября 1941 года Начальник Управления НКВД Орловской области тов. ФИРСАНОВ передал по «ВЧ», что при проверке приговоров Военной Коллегии Верховного Суда в отношении 170 заключенных Орловской тюрьмы установлено: …» — и далее список умерших, выбывших, освобожденных, отсутствующих в тюрьме, включенных в список с ошибками в фамилиях и именах.

Таким образом, коррективы к списку получены уже после 8 сентября — даты, обозначенной в приговоре ВКВС.

Похоже, что первоначально приговор был вынесен в отношении всех 170 человек и после обнаружения ошибок в наспех составленном списке переписан — иное объяснение найти трудно.

Но это еще не конец истории.

Чекисты не могут не выполнить поручение партии. Страшно — потребуют отчитаться, а тут вместо 170 расстрелянных врагов всего 161.

И в спешном порядке составляется дополнительный список на 9 человек.

Вот черновая справка про двух кандидатов на «освободившиеся места» с поправками — «гнусную клевету о вожде партии» предложено поменять на «гнусную клевету о руководителях партии».

Дополнительный список на 9 человек составлен на следующий день после обнаружения ошибок, в конце его есть примечание: «Из списка на 170 человек подлежат исключению 9 человек. (Список прилагается)».

СПИСОК исключенных из числа 170 осужденных, содержащихся в Орловской тюрьме:

1. АНЧАБАДЗЕ Константин Григорьевич — умер 11.III-41 г.

2. БЕРНГАДТ Александр Федорович — умер 23.VII-41 г.

3. МЕДВЕДЕВ Степан Григорьевич — 12.VI-41 г. освобожден в связи с пересмотром дела

4. ЗГОДА Адам Августович — 29.VIII-41 г. освобожден как поляк

5. МРАЧКО Збигнев Владиславович — 29.VIII-41 г. освобожден как поляк

6. СЫЗДЕК Франц Адамович — 29.VIII-41 г. освобожден как поляк

7. ТАРАТУТА Петр Иосифович — 29.VIII-41 г. освобожден как поляк

8. ПАСТУХ Ян Николаевич — 29.VIII-41 г. освобожден как поляк

9. ДЕ-ЛАССАРЬ Винческо Кандидович — был ошибочно дважды включен в список 170.

НАЧ. ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР Майор Госбезопасности (НИКОЛЬСКИЙ) НАЧ. 1 СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР Ст. майор Госбезопасности (БАШТАКОВ)

Секретарь ВКВС Батнер получил копию дополнительного списка уже после полуночи, как видно из его подписи на копии документа. И, конечно, Военная коллегия не заставила себя ждать: расстрельный приговор настрочили уже 13 сентября.

На следующий день в Орел было направлено предписание о приведении приговора в исполнение, а 15 сентября все 9 человек были расстреляны.

Распоряжение вождя было выполнено в точности — сказано расстрелять 170 заключенных, столько и расстреляли. Не тех, что были в утвержденном списке, — но какое это имеет значение?

Эта палаческая бухгалтерия производит жуткое впечатление.

Конечно, репутацию советского режима трудно ухудшить даже такими сюжетами. Но об одном хочется сказать отдельно.

Действия Военной коллегии Верховного суда СССР в рассматриваемом сюжете — экстренные заочные приговоры к смерти при отсутствии даже начатых дел, не говоря уж про обвинительные заключения — настолько вопиющи, что стали в годы перестройки предметом рассмотрения военной прокуратуры.

И вот решение (не слишком неожиданное):

«Расследованием установлено, что приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 8 сентября 1941 г., вынесенный в составе: председательствующего Ульриха В.В., членов коллегии Кандыбина Д.Я. и Буканова В.В. в отношении 161 заключенного, является незаконным и необоснованным <…>

Поскольку данное судебное решение вынесено на основании постановления Государственного комитета обороны — высшего в тот период времени органа государственной власти, действия Ульриха В.В., Кандыбина Д.Я. и Буканова В.В. состав какого-либо преступления не содержат.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 208 и ст. 209 УПК РСФСР, — постановил:

1. Уголовное дело в отношении Ульриха Василия Васильевича, Кандыбина Дмитрия Яковлевича, Буканова Василия Васильевича прекратить на основании п. 2 ст. 5 УПК РСФСР за отсутствием в деянии состава преступления».

Дело не в том, что приговор 9 несчастным из дополнительного списка вынесен не на основании Постановления ГКО — их просто не было в списке, представленном Сталину, и даже такого убогого оправдания здесь быть не может.

Беда в том, что никто из судей, выносивших заведомо неправосудные приговоры, не был наказан.

И потому до сих пор жив сам этот подход — любой противозаконный приговор ненаказуем, если он вынесен в угоду или по заказу верховной власти.

Ян Рачинский

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