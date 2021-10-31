 

Анонсирована встреча Лаврова с главами МИД Китая, Турции и Франции

31.10.2021, 5:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен провести в субботу в Риме с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом.

В Риме 30-31 октября проходит саммит G20 («Группа двадцати»). Также Лавров намерен провести переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, передает РИА «Новости».

Также на субботу запланированы переговоры российского министра с китайским коллегой Ван И.

Ранее на G20 выступал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что РФ нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным. Путин предупредил, что в мире возник риск глобальной инфляции.



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